"Kerwes-Gaudi" bei den Schwürbitzer Fußballern

Am vergangenen Wochenende feierten die Schwürbitzer ihre altehrwürdige Kerwa. Während sich am Samstag und Sonntag das Kerwes-Treiben in der Rathausstraße abspielte (Festgottesdienste fanden in den Gotteshäusern statt), bot auch der FC Schwürbitz auf dem Sportgelände ein abwechslungsreiches Programm. So fanden verschiedene Fußballspiele statt, ebenso gab es zugunsten der Nachwuchsarbeit eine Verlosung mit zahlreichen Preisen. Am Montag war zur "Kerwes-Gaudi" (diese Tradition besteht seit mehr als 53 Jahren), beim Weißwurstfrühschoppen sowie am Kindernachmittag einiges an Abwechslung geboten. Anschließend wurde ein G-Jugendspiel 1. FC Michelau - 1. FC Hochstadt ausgetragen, danach ein Kerwa-Gaudispiel "Alte Herren" FC Schwürbitz gegen "Alte Herren" FC Michelau. Das Ergebnis war zweitrangig. Fürs leibliche Wohl war gesorgt. Der Erlös dient der Jugendarbeit.

Vorsitzender Christoph Kolb zeigte sich über das Engagement aller FCler erfreut. hh