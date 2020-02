Kerwasburschen und -madle helfen kleinen Patienten

Um im Dorf etwas zu bieten, aber auch um eine Spende für einen guten Zweck zusammenzubekommen haben die Frimmersdorfer Kerwasburschen und -madle am zweiten Adventswochenende des vergangenen Jahres zum ersten Mal einen Adventsabend für die Dorfgemeinschaft am Feuerwehr- und Schützenhaus veranstaltet. Viele Dorfbewohner trugen zu einem gelungenen Abend bei. So wurden zum Beispiel alle Kuchen und Plätzchen sowie die zahlreichen Schwedenfeuer gespendet. Zusätzlich sorgte eine Abordnung des Posaunenchores für weihnachtliche Stimmung und auch der Nikolaus schaute bei den Kindern vorbei.

Der Erlös dieser Veranstaltung wurde nun dem Verein "Toy Run - Träume für kranke Kinder Erlangen" gespendet. Zu diesem Zweck traf sich eine Abordnung der Kerwasburschen und -madle vergangene Woche mit Marion Müller, der Vorsitzenden des Vereins, zur Spendenübergabe in der Kinder- und Jugendklinik Erlangen. Die beiden Oberortsburschen Jonas Hubert und Christian Heubeck freuten sich, eine Summe von 700 Euro überreichen zu können. Dabei erläuterte die Vorsitzende die Entstehung und Aktivitäten des 2001 gegründeten Vereins. Die Frimmersdorfer bekamen so einen Einblick in dessen außerordentlich wertvolle Arbeit. Der Verein unterstützt die Patienten der Kinder- und Jugendklinik Erlangen sowie Familien zum Beispiel durch die Erfüllung von Herzenswünschen. Darüber hinaus hilft der Verein schnell und unbürokratisch Familien, die durch die Erkrankung ihres Kindes in eine Notlage geraten sind. Außerdem organisiert der Verein verschiedene Aktivitäten, die wesentlich dazu beitragen, die Lebensfreude zu steigern und den Patienten den Klinikaufenthalt zu erleichtern. red