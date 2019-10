Kerwasburschen packten kräftig an

Das bunte Kirchweihtreiben in Weigelshofen findet in der Dorfmitte statt. Direkt neben der St.-Georgs-Kirche lief im Sportheim der Betrieb auf Hochtouren. Auf dem Dorfplatz waren Schaustellerbetriebe mit Angeboten für die Kinder und die Kerwasburschen stellten dort ihren Kirchweihbaum auf. Eine 22 Meter lange Fichte war es in diesem Jahr. Sie wurde unter den Klängen der "Weigelshüfner Bloosmussigg" mit ihrem Leiter Klaus Huberth aus dem Gemeindewald geholt und neben der St.-Georgs-Kirche aufgestellt. Foto: Mathias Erlwein