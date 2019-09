Kerwasburschen geben noch einmal alles

Das gute Wetter bescherte der Kerwa in Hannberg einen regen Zuspruch. Die Kerwasburschen stellten mit Unterstützung der "Nimmermüden" einen stattlichen Baum auf, den beim Raustanzen neun Paare umrundeten. Die Kerwasburschen trugen mit Blumen geschmückte weiße Schürzen und ein weißes Hemd, ihre Partnerinnen einen schwarzen Rock und eine weiße Bluse. Beim Umrunden des Baums gab der jeweilige Träger des geschmückten Weidenbuschens ein Kerwaslied zum Besten. Ein Thema war natürlich das schönere Geschlecht, ein Lied lautete daher: "Mei Bruder und ich mir sen halt auf Zack, mir ham uns zum Raustanzen die zwa Paprikas g‘schnappt!" Gewürdigt wurde auch Pfarrer Johannes Saffer, der beim Baumaufstellen in Hannberg mit Hand anlegte und während der Festtage Präsenz zeigte. "Unser Pfarrer der passt gut in Seebasgrund nei, denn er geht auf jede Kerwa, so muss es auch sei!"

Als der Wecker klingelte, hatte gerade Christian Danzl mit seiner Herzdame Caro Berkinger den Buschen in der Hand. Beide bekamen als Siegespaar eine Schärpe umgelegt und wurden mit Musik in die Festhalle geleitet, wo sie ihre Tanzkünste beweisen konnten. Die Sieger müssen die anderen Paare zum Kaffeetrinken einladen, aber das hat einige Wochen Zeit. maw