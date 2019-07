Kerwajugend denkt an Kinder

Einen dreistelligen Geldbetrag hatten unbekannte Täter im Mai im Kindergarten in Hiltpoltstein entwendet. Sie hatten es offenbar auf das Bargeld abgesehen, da sie die neuwertigen Elektrogeräte stehenließen. Nur die Geldkassette interessierte sie.

Das Geld fehlt vorne und hinten. Umso mehr freute man sich in der Einrichtung, als die Kerwajugend den Erlös der Christbaumsammlung spendete. 600 Euro konnten die jungen Leute beim Sommerfest an die beiden Leiterinnen Lisa Meier und Eva Schlebe sowie an Bürgermeisterin Gisela Schulze-Bauer überreichen.

Beim Sommerfest in der "Kinderburg" führten die Jungen und Mädchen die Gäste durch die Welt. Sie stellten in Liedern und mit Tänzen die einzelnen Kontinente vor. Zudem konnten sich die Kinder Zöpfe flechten oder mit Glitzertatoos schmücken lassen.

Ein reichhaltiges Salatbüffet, Gegrilltes sowie Kaffee und Kuchen sorgten zudem für ein breites kulinarisches Angebot zum Genießen. map