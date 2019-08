Kerwa-Wochenende mit Feuerwehrprogramm

Am Wochenende 16. bis 19. August findet in Thuisbrunn die Kirchweih statt. Die Feuerwehr Thuisbrunn wird am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr das Programm mitgestalten und für ein Familienprogramm sorgen. Das Programm: Freitag: 15 Uhr Baumaufstellen der Kerwajugend, 21 Uhr Partyspaß mit DJ Gag, DJ Teimo, DJ Fasty; Samstag: 16 Uhr traditioneller Einzug und Aufstellen des Kerwabaums mit der Kapelle "Taugenix", ab 21 Uhr rocken die "Chili Roses"; Sonntag: 9.30 Uhr Festgottesdienst im Zelt mit dem Thuisbrunner Posaunenchor, 12 Uhr Mittagstisch, 14 Uhr Kinderprogramm mit der Thuisbrunner Feuerwehr (Fahrzeuge, Hüpfburg, Wasserspiele, Infostand), 17 Uhr Baumaustanzen der Kerwajugend und anschließend Stimmung mit der Kapelle "Taugenix"; Montag: 19 Uhr Ausklang der Kerwa mit den "Aischtaler Musikanten", 21 Uhr Baumaustanzen der Thuisbrunner "Buam". An allen Tagen ist der Eintritt frei. red