Kerwa mit Spezialitäten in Wiesenthau

Die "Wies'ntharer Bamschubser" und die Familie Egelseer laden von Donnerstag bis Montag, 19. bis 23. September, zur fränkischen Kerwa in Wiesenthau ein. Das Programm: Donnerstag: 18 Uhr "Kerwaausgrom" und Spezialität aus der Küche (Schlachtschüssel); Freitag: 16 Uhr Kranz und Fähnla und Spezialitäten aus der Küche (Krenfleisch sowie Ochsenbacken mit Semmelklöße); Samstag: 16 Uhr "Bamreispieln" mit den "Regnitz-Musikanten"; Sonntag, 10 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche, anschließend Frühschoppen und Mittagstisch; Montag: 17.30 Uhr "Madlaabholen", anschließend "Betz'naustanzen" in fränkischer Tracht mit der Blaskapelle Wiesenthau/Schlaifhausen und Kerwa-Endspurt mit den "Pinzberger Haderlumpen". red