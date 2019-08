Kerwa mit buntem Programm

Die Kirchweihständerla der Neuhäuser Musikanten bilden den Kirchweih-Auftakt am Samstag, 24. August, um 8.30 Uhr, am Rathaus. Am Sonntag, 25. August, verwandelt sich die Freiherr-von-Würtzburg-Straße in eine große Fußgängerzone mit vielen Marktständen. Ein Festgottesdienst zur Kirchweih findet am Sonntag um 9.30 Uhr in der Jakobskirche statt. Der verkaufsoffene Sonntag ist in Mitwitz und den Gemeindeteilen. Bei einem Gewinnspiel testet der CSU-Ortsverband auf der Föritzbrücke, wie gut die Besucher die Marktgemeinde kennen. Zu gewinnen gibt es einen Rundflug. Das Entenrennen der "Rundhauberfreunde" findet am Sonntag, 25. August, statt. Um 16 Uhr ist Start des Entenrennens an der Wasserschlossbrücke. Zum Abschluss bieten die Gasthäuser am Montag, 26. August, "Blaue Zipfel" an. red