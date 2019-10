Kerwa auf dem Gügel

Die Zeckendorfer Kerwa beginnt am Samstagmorgen, 19. Oktober, wenn die Dorfgemeinschaft den Kirchweihbaum einholt. Um 13.30 Uhr ist der Kirchweihumzug und das Aufstellen des Kirchweihbaumes am Dorfplatz geplant. Alle sind eingeladen, um den Kirchweihbeginn mitzufeiern. Am Sonntag, 20. Oktober, wird in der Gügelkirche der Gedenktag ihrer Weihe gefeiert. Der Festgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Gleichzeitig wird auch der Festtag des Heiligen Wendelin begangen, der seit vielen Generationen in der Gügelkirche besonders von der Landbevölkerung als Patron des Viehs und der Landwirtschaft verehrt wird. Beim Gottesdienst werden nach altem Brauch Brot, Salz und Wein gesegnet. Am Montag, 21. Oktober, findet um 17 Uhr noch ein festlicher Gottesdienst zu Ehren der Muttergottes als Königin des Rosenkranzes statt. Um 16.30 wird auch der Rosenkranz gebetet. red