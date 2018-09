Kerwa auch im Schloss-Biergarten

Auch im Biergarten des Schlosses Wiesenthau findet vom 21. bis 24. September Kirchweihbetrieb statt. Am Samstag ab 18 Uhr gibt es Stimmungsmusik mit "Dieter" zu hören. Am Kerwasonntag ab 16 Uhr unterhält "Peter's One Man Band" die Gäste. An allen vier Tagen ist ab 15 Uhr Biergartenbetrieb - auch bei schlechtem Wetter, da ein Zelt vorhanden ist. red