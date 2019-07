Kerwa an der Grillhütte

Einladung ergeht an die Bevölkerung zur traditionellen Grillplatz-Kerwa in Neudorf bei Kasendorf am Freitag, 26. Juli, Sonntag, 28. Juli, und Montag, 29. Juli. Das Programm beginnt am Freitag um 18 Uhr mit Krenfleisch, Schweinshax'n und Schnitzel. Besonders beim jüngeren Publikum beliebt: die Neudorfer Party-Nacht ab 22 Uhr mit "DJ Alex". Am Sonntag wird um 9.30 Uhr mit dem Gottesdienst und anschließendem Weißwurstfrühschoppen gestartet. Das gemütliche Beisammensein bei Kaffee und Kuchen fehlt genauso wenig wie die frisch geräucherten Forellen ab 17 Uhr. Am Montag gibt es ab 17.30 Uhr Schaschlik und Pommes. Für das leibliche Wohl ist also gesorgt. An allen Tagen gibt es Steaks, Bratwürste und erfrischende Getränke. Auf zahlreichen Besuch freut sich der Stammtisch Neudorf "Mir sen die Schenst'n". red