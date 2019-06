Am Sonntag, 30. Juni, feiert die evangelische Kirchengemeinde Buchau Kirchweih. Der Gottesdienst beginnt um 9 Uhr in der St. Michaelskirche. Musikalisch bereichert der Posaunenchor den Gottesdienst. Im Anschluss ist Frühschoppen vor der Kirche. In Weismain ist am Sonntag kein evangelischer Gottesdienst. red