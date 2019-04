Maroldsweisach vor 14 Stunden

europawahl

Kerstin Westphal spricht

Der SPD-Ortsverein Maroldsweisach informiert über eine Kundgebung zur Europawahl. Sie findet am Freitag, 10. Mai, 19.30 Uhr, in der Gaststätte Hartleb in Maroldsweisach statt. Die Europaabgeordnete Ke...