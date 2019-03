Kerstin Westphal spricht

Die SPD-Europaabgeordnete Kerstin Westphal tritt als Hauptrednerin beim politischen Aschermittwoch des SPD-Ortsvereins Eltmann am kommenden Mittwoch, 6. März, ab 10 Uhr im Sportheim der SG Eltmann auf. Darauf weisen die Sozialdemokraten im Kreis Haßberge hin.

"Wir freuen uns, dass unsere Europaabgeordnete zugesagt hat", erklärt Hans-Georg Häfner, Vorsitzender des Eltmanner Ortsvereins. Die aus Schweinfurt kommende Kandidatin der SPD für die Europawahl im Mai will in ihrer Rede, die unter dem Motto "Aus Franken für Europa" steht, neben einem Blick auf ihre Arbeit im EU-Parlament auch darauf eingehen, welche Einflüsse die Entscheidungen in Straßburg oder Brüssel auf die Kommunen, auch im Kreis Haßberge, haben. Dabei dürfte die eine oder andere Spitze gegen CDU/ CSU, Grüne oder andere Parteien gesetzt werden.

"Deutliche Worte gehören am Aschermittwoch ja traditionell dazu", stellt Hans-Georg Häfner, der die Veranstaltung mit einem Grußwort eröffnen wird, fest und hofft im Vorfeld der Europawahlen, die richtungsweisend für das Projekt EU sein könnten, auf viele interessierte Besucher. red