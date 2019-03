Kerstin Schneider im Amt bestätigt

Neuwahlen des Vorstandes standen bei der Ortshauptversammlung der FrauenUnion Münnerstadt an, zu der Vorsitzende Kerstin Schneider mehr als die Hälfte der Mitglieder, die Kreisvorsitzende Nikola Renner-Knopp und den CSU-Ortsvorsitzenden Thorsten Harnus begrüßen konnte.

Mitgliederzahl stabil

Die Vorsitzende berichtete von stabilen Mitgliedszahlen. Im Jahresverlauf wurden wieder 33 Veranstaltungen besucht: Unter anderem gab es Teilnahmen an der Schwedenprozession, am Neujahrstalk mit Staatssekretär Gerhard Eck, am Seminar FU Medienkompetenz und am Pinklauf in Bad Brückenau.

Ortsvorsitzender Thorsten Harnus freute sich über die engagierte Arbeitsgruppe, werden doch die meisten Veranstaltungen gemeinsam durchgeführt.

Werbung für Europa

Kreisvorsitzende Nikola Renner-Knopp brach in ihrem Grußwort eine Lanze für Europa. Sie bat jeden einzelnen um positive Werbung für Europa und um Teilnahme an der Wahl im Mai. Hat sich doch die Europaunion von einer reinen Wirtschaftsunion zu einem starken Staatenverbund entwickelt, in dem wir seit nunmehr über 70 Jahren in Frieden leben können.

Neuwahlen

Die Neuwahlen bei der Frauen-Union ergaben schließlich folgendes Ergebnis: Ortsvorsitzende Kerstin Schneider, Stellvertreterinnen: Lisa Guck, Sabine Klöffel und Andrea Ziska, Schriftführerin: Michaela Wedemann, Kassiererin: Monika Guck. Beisitzerinnen: Behrschmidt Marga, Ganshorn Helga, Götschel Helma, Müller Inge, Nöth Monika.

Delegierte

Als Delegierte für die Kreisversammlung wurden gewählt: Kerstin Schneider, Andrea Ziska, Sabine Klöffel, Monika Guck, Michaela Wedemann; als Ersatzdelegierte: Marga Behrschmidt, Lisa Guck, Helma Götschel, Inge Müller, Monika Nöth. red