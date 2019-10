Kernsperrfristen für Düngemittel

Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff unterliegen einer Sperrfrist. Dazu zählen unter anderen Jauche, Gülle, Gärsubstrat (flüssig und fest), Klärschlamm, Geflügelkot, stickstoffhaltige Mineraldünger und auch Gemische aus organischen und mineralischen Düngern.

Das Fachzentrum Agrarökologie hat auf einstimmigen Antrag der oberfränkischen BBV-Kreisobmänner die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit einem wesentlichen Gehalt an Stickstoff auf Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau verschoben, für ganz Oberfranken auf den Zeitraum vom 15. November bis einschließlich 14. Februar 2020.

Die Verschiebung der Kernsperrfrist gilt nicht für weiterreichende Auflagen in Wasserschutzgebieten. Unberührt von dieser Verschiebung bleiben die Sperrfristen, die für die Flächen in Wasserschutzgebieten in der jeweils gültigen Fassung der Wasserschutzgebietsverordnung vorgegeben sind.

Bei Flächen, die sich in angrenzenden Regierungsbezirken beziehungsweise Bundesländern befinden, ist zu beachten, dass dort die Sperrfrist des jeweiligen Regierungsbezirkes oder Bundeslandes gilt. red