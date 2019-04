Kernkraft-Stammtisch der Grünen

Beim nächsten Grünen-Stammtisch besteht das Programm aus den Themen Kernkraft, radioaktiver Müll, Endlagerung. Rainer Thieme (Physiker) hat einen Vortrag mit dem Titel "Kernenergie: Strahlung für heute, morgen und in alle Ewigkeit" vorbereitet. Danach wird der Film "Into Eternity" zum ersten Atommüll-Endlager "Onkalo" in Finnland, das 2020 in Betrieb gehen soll, gezeigt. Im Film geht's um die Problematik des Atommülls und der Endlagerung. Soweit nach dem Film und Diskussion noch Zeit ist, soll noch die Idee einer plastikfreien Stadt diskutiert werden. Der Stammtisch ist am Mittwoch 3. April, um 19.30 Uhr im "Alexandros" in der Hornschuchallee 32 in Forchheim. Alle interessierten Bürger sind eingeladen. red