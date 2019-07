Keramik und vieles mehr

Die Sommerausstellung in der Keramikwerkstatt Tittmann, Berndorf 43, wird am Samstag, 13. Juli, um 15 Uhr eröffnet. Konrad Schmid aus Passau stellt Holzschnitte aus, Schmuckstücke kommen von Erik Urbschat aus Landsberg/Lech, Julia Tittmann zeigt Keramik, und von Claus Tittmann werden Stücke aus Keramik sowie Bronze- und Eisenguss zu sehen sein. Die Ausstellung kann bis 24. August besucht werden. Die Galerie ist immer Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr, sowie an den Sonntagen, 14. und 18. Juli, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. red