Kennzeichen wieder aufgetaucht

Ein von Mittwoch auf Donnerstag in Stockheim entwendetes Pkw-Kennzeichenpaar wurde nun dem Dieb zum Verhängnis. Eine 33-jährige Sonnebergerin hatte die gestohlenen Kennzeichen an ihrem Fahrzeug angeschraubt und geriet damit in Sonneberg in eine Polizeikontrolle. Hier stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen zuvor in Stockheim gestohlen worden waren. Mehrere Strafanzeigen werden nun gegen die Dame erstattet.