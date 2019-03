Kennzeichen weg, Delle hinterlassen

Die beiden amtlichen Kennzeichen BA-PJ 1602 an einem grauen Ford Galaxy entwendeten Unbekannte in Burgellern. Außerdem hinterließen die Täter an der vorderen linken Fahrzeugseite eine Delle. Das Fahrzeug stand in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 11.40 Uhr, unter einem Carport in der Kreuzholzstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro, der Entwendungsschaden auf 40 Euro. Wem sind zur fraglichen Zeit verdächtige Personen aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen. red