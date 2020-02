Kennzeichen war selbst gebastelt

Die Fahndungsgruppe der Verkehrspolizei Feucht hat am Donnerstagabend auf dem Autobahnparkplatz Wolfshöhe ein parkendes Auto kontrolliert, das durch seine Kennzeichen aufgefallen war. Der 40-jährige polnische Staatsbürger hatte das vordere Kennzeichen durch einen handschriftlichen Karton ersetzt. Die Überprüfung brachte zudem ans Licht, dass die polnischen Kennzeichens gar nicht zum Fahrzeugtyp passen. Der Fahrer gab auch zunächst an, dass er die Kennzeichen gefunden hatte und für die Fahrt nach Schwäbisch Hall anbrachte. Wie sich später auf der Dienststelle jedoch herausstellte, hatte er die Kennzeichen von einem geparkten Auto entwendet, da die Verkehrspolizei Hof seine ursprünglichen Kennzeichen aufgrund der fehlenden Haftpflichtversicherung sichergestellt hatte. Die Beamten fanden im Fahrzeug außerdem ein Tütchen mit einer geringen Menge an Crystal. Auch ein Drogentest verlief bei dem Polen positiv. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und eine Sicherheitsleistung aufbringen. pol