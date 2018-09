Kennzeichen war schon abgelaufen

In der Nacht zum Samstag kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth an der Rastanlage Fränkische Schweiz in Fahrtrichtung München den Fahrer eines Kleintransporters mit Erfurter Zulassung. Bei der Kontrolle des 36-jährigen Autofahrers, der aus Aserbaidschan stammte, stellten die Sicherheitskräfte fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Ausfuhrkennzeichen nicht mehr gültig waren. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 36-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne den notwendigen Versicherungsschutz und wegen der fehlenden Zulassung. pol