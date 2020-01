Nankendorf vor 17 Stunden

Kennzeichen war nicht mehr ablesbar

Eine Streife der Herzogenauracher Polizei hat am Dienstag gegen 7.10 Uhr im Weisendorfer Ortsteil Nankendorf in der Nankendorfer Straße einen Zweiradfahrer überprüft. Bei der Kontrolle stellte sich he...