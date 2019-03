Kennzeichen von zwei Autos gestohlen

Wurden sie geklaut, um damit weitere Straftaten zu begehen? An einem in der Sonneberger Straße auf einem Parkplatz abgestellten Audi A3 wurden in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag die beiden Kennzeichen entwendet. Des Weiteren wurden von einem in der Ostpreußenstraße abgestellten Audi A1 in der Nacht zum Freitag ebenfalls die Kennzeichen entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.