Von einem VW Golf 7 wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag das hintere Kennzeichen KG-MC 268 entwendet. Der Pkw parkte vor der Schule in Poppenlauer. Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, entgegen. pol