In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde von einem geparkten Lkw das hintere Kennzeichenschild entwendet. Das Fahrzeug war in dem Gewerbegebiet Rudolf-Diesel-Straße in einer Haltebucht ordnungsgemäß abgestellt. Durch das mutwillige Abreißen der Kunststoffhalterung und den Diebstahl entstand dem Fahrzeughalter ein Schaden von ca. 80 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Kissingen unter der Tel.: 0971/714 90. pol