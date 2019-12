Kennzeichen von Audi  A1 gestohlen

Am Montag, 23. Dezember, zwischen Mitternacht und 8.30 Uhr wurde in der Rosengartenstraße von einem Audi A1 das hintere Kennzeichen samt Halterung entwendet. Das Auto stand zur Tatzeit im Hof eines Wohnanwesens. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter Tel. 09571/95200 mit der Polizei in Verbindung zu setzten. pol