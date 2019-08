Bei der Kontrolle eines Seat in der Römershager Straße in Bad Brückenau wurde am Montagabend festgestellt, dass das montierte Kennzeichen nicht zu diesem Fahrzeug gehört, meldet die Polizei. Es stellte sich heraus, dass die Besitzerin im Zuge des An- und Abmeldens ihrer Fahrzeuge das Kennzeichen ihres Jeeps an ihrem Seat montiert hatte. Es besteht der Verdacht auf Urkundenfälschung, weshalb ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. pol