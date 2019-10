Eine böse Überraschung erlebte eine 47-jährige Autofahrerin, als sie am Mittwochabend zu ihrem Auto zurück kam, der auf dem Parkplatz In der Au stand.Vorne fehlte das amtliche Kennzeichen. Seit insgesamt sechs Wochen parkt sie ihr Auto dort. Zeugen, die im Tatzeitraum ebenfalls In der Au parkten und Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Kennzeichens geben können, setzen sich mit der Polizei-Inspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung.