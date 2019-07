Das vordere amtliche Kennzeichen eines Renaults, der in der Peter-Heil-Straße geparkt war, hat ein Unbekannter am Freitag, in der Zeit von 18 Uhr bis Mitternacht, gestohlen. Wer Hinweise auf den Dieb geben kann, setzt sich mit der Polizei, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung. pol