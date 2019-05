Bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen wurde Anzeige erstattet, da von einer bislang unbekannten Person in der Schönbornstraße in der Nacht von Samstag auf Sonntag das hintere Kennzeichenschild eines Pkw Peugeot entwendet wurde. Der Schaden beträgt etwa 50 Euro. Hinweise an die Polizei unter Zeugen Tel.: 0971/714 90. pol