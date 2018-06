Kennzeichen gestohlen und Scheiben zerkratzt

pol



Unbekannte haben zwischen 15. und 18. Juni in Kleinbrach ein Kfz-Kennzeichen abmontiert und gestohlen. Zudem wurden von dem Pkw, einem Audi A 80, die beiden Seitenscheiben rechts zerkratzt. Der geparkte Pkw befand sich im Tatzeitraum in der Straße Linsenrain in Kleinbrach. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Kissingen , Tel.: 0971/ 714 90, zu wenden.