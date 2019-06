Über Pfingsten hat sich ein Unbekannter an einem Leichtkraftrad einer Fahrschule zu schaffen gemacht. Er schraubte das Kennzeichen KU-T 11 ab und nahm es mit. Die Honda war am Freitag auf dem Freibad-Parkplatz bei der Baumallee abgestellt worden. Ein Mitarbeiter der Fahrschule entdeckte am Dienstag den Diebstahl. Um Hinweise bittet die Kulmbacher Polizei. pol