Kennzeichen geklaut

Beamten der Polizei Bad Kissingen fiel am Samstagmorgen in der Schönbornstraße ein Wagen ohne Kennzeichen auf. Nach einem Gespräch mit dem Eigentümer stellte sich heraus, dass die Kennzeichen offenbar in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen entwendet wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol