Kennzeichen entwendet

In der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 16 Uhr, parkte ein 29-Jähriger seinen schwarzen Mitsubishi Colt auf dem Parkplatz "In der Au". In diesem Zeitraum wurde das vordere Kennzeichen des Fahrzeugs entwendet. Dem Halter entstand dadurch ein Schaden von circa 50 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol