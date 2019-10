In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte im Gewerbegebiet Himmelkron von zwei Fahrzeugen die Kennzeichen gestohlen. An einem Lkw, der in der Nähe der Shell-Tankstelle geparkt war, fehlte das vordere Kennzeichen, an einem Auto beim Rewe-Markt das hintere. Der Entwendungsschaden beträgt etwa 40 Euro. Auch in diesem Fall bittet die Polizeiinspektion Stadtsteinach um Hinweise. red