Von einem Auto, das am Samstag, in der Zeit zwischen 1 und 9 Uhr in der Gerbergasse in Euerdorf abgestellt war, wurde das hintere Kennzeichen entwendet. Als der Fahrzeugbesitzer morgens zu seinem Pkw kam, stellte er fest, dass die Kennzeichenhalterung am Boden lag und das angebrachte amtliche Kennzeichen KG-ES 591 fehlte. Der Wert des entwendeten Kennzeichens beträgt ca. 40 Euro. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise geben kann, kann sich unter Tel. 09732/ 9060 melden. pol