Kennzeichen einer Honda demontiert

Ein Unbekannter entwendete am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr das amtliche Kennzeichen, das an einem Motorrad der Marke Honda angebracht war. Dieses war in der Jahnstraße abgestellt. Als der Halter zu seinem Motorrad zurückkehrte, bemerkte er das Fehlen des Kennzeichens "LIF-IO 80". Eine Beschädigung an der Kennzeichenhalterung weist auf ein mutwilliges Entfernen hin. Der Entwendungsschaden liegt bei rund 50 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0. pol