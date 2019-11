Kennzeichen auf Abwegen

Das hintere amtliche Kennzeichen BA-XX 9784 samt dazugehöriger Halterung entwendete ein Unbekannter zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in Baunach von einem Honda Jazz. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einer Parkfläche vor einem Wohnanwesen in der Richard-Wagner-Straße. Wer hat am Fahrzeug verdächtige Personen beobachtet? Hinweise erbittet die Landkreispolizei, Telefon 0951/9129-310. pol