Unbekannte Diebe entwendeten in der Schlesienstraße in Lichteneiche das grüne Versicherungskennzeichen 932SMI, welches an einem Kleinkraftrad der Marke Peugeot angebracht war. Der Diebstahl ereignete sich am vergangenen Samstag zwischen 11.15 und 14.45 Uhr. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. pol