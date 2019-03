Von einem Toyota Avensis, der in der Siemensstraße in Haßfurt abgestellt war, hat ein Unbekannter in der Zeit von Montag, 21.30 Uhr, bis Dienstag, 15 Uhr, die beiden Kennzeichen abmontiert und entwendet. Der Täter richtete einen Schaden in Höhe von 100 Euro an. Die Haßfurter Polizei sucht den Dieb und bittet um Hinweise. Die Inspektion ist erreichbar unter der Telefonnummer 09521/9270. Wer hat Verdächtiges beobachtet? red