Kennzeichen abmontiert

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch, 7 Uhr, und Freitag, 17.55 Uhr, auf der Amonshöhe in Haßfurt das vordere und das hintere Kennzeichens an einem blauen Daimler abmontiert und mitgenommen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit anderen Straftaten. Die Polizei in Haßfurt bittet um Hinweise auf den Diebstahl der Kennzeichen. Die Inspektion in der Kreisstadt ist erreichbar unter der Telefonnummer 09521/9270. Wer hat verdächtige Beobachtungen in Haßfurt gemacht? red