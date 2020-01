Kennzeichen abgelesen

Ein 29-Jähriger war am Mittwoch gegen 18.40 Uhr mit einem Kleintransporter auf der Kreisstraße KU 13 von Traindorf kommend in Richtung Hohenberg unterwegs. In der Linkskurve in Neuensorg kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schlingern und streifte am rechten Fahrbahnrand zwei Verkehrszeichen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Der 29-jährige Fahrer verließ die Unfallstelle unerlaubt, obwohl die Schäden am Standrohr deutlich zu erkennen waren. Aufmerksame Bürger teilten der Polizeiinspektion Stadtsteinach nicht nur den Unfall, sondern auch das Kennzeichen des Transporters mit.

Die Beamten trafen den Fahrer an seiner Wohnanschrift an. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt. pol