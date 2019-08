Am Freitag hat ein bislang Unbekannter zwischen 2 und 2.30 Uhr in der Friedrich-Müller-Straße an einem VW Polo das vordere Kennzeichen aus der Halterung gebrochen und geknickt. Der entstandene Schaden beträgt ca. 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Hammelburg, Tel: 09732/9060. pol