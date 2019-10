Zu einer Kennenlernrunde lädt der SPD-Ortsverein Bad Brückenau am Dienstag, 22. Oktober, ein. In lockerer Atmosphäre haben Interessierte die Möglichkeit, die SPD kennenzulernen und eigene Anliegen und Themen zur Sprache zu bringen. Beginn ist um 18.30 Uhr im Bistro "Die Klappe" in der Altstadt von Bad Brückenau. Weitere Informationen unter www.spd-brk.de oder mail info@spd-brk.de. sek