Kennenlernabend bei der Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr Königsberg bietet am Samstag, 6. Juli, einen Kennenlernabend an. Für alle Jungen und Mädchen zwischen zwölf und 17 Jahren, die auf der Suche nach Spaß und Erlebnissen sind, bietet die Jugendfeuerwehr packende Wettkämpfe, Teamgeist, Sport, Freundschaften, spannende Ausflüge und viel Feuerwehrwissen. Das Feuerwehrhaus in Königsberg öffnet ab 16 Uhr seine Türen. Interessierte sollen sich bei den Jugendwarten Pascal Then (Ruf 0173/2719328) und Chris Hauck (Ruf 0151/46413101) melden, bittet die FFW. red