Kemmerner Mädchen schlagen den Meister

Die U12-Basketballerinnen des SC Kemmern haben in Würzburg die bayerische Vizemeisterschaft errungen. Im Endspiel unterlag die Mannschaft der Trainer Carmen Rettinger und Jimmy Hummel der gastgebenden TG Würzburg mit 43:60. Zum Auftakt des finalen Turniers um den Titel im Freistaat hatte sich der SCK noch mit 59:52 gegen den Titelfavoriten durchgesetzt.

Der oberfränkische Meister aus Kemmern ließ in der Vorrunde auf den Erfolg gegen Würzburg ein 59:46 gegen die DJK Neustadt an der Waldnaab folgen. Ins Halbfinale tags darauf gegen den TSV Nördlingen starteten die jungen SCK-Basketballerinnen mit einem 12:0-Lauf. Die Rieserinnen verlangten den Kemmerner Talenten jedoch bis ins letzte Viertel alles ab, ehe der 66:47-Sieg feststand.

Die TG Würzburg machte den Finaleinzug mit einem 59:29 gegen den TSV Wasserburg perfekt. Im Endspiel vor rund 200 Zuschauern in der Würzburger Halle "Feggrube" hieß es zur Pause 23:20. Nach der Pause zogen die Würzburgerinnen davon, bei Kemmern wollte kaum ein Ball den Weg in den Würzburger Korb finden. Mit 43:60 fiel die Niederlage vielleicht etwas zu hoch aus.

Das Kemmerner Trainerduo zieht Bilanz: "Unsere Mädels haben ein super Turnier gespielt. Mit dem Einzug ins Finale und dem Gewinn des Vizemeistertitels konnte man so im Vorfeld nicht rechnen. Jetzt wollen wir unsere tolle Leistung bei der südostdeutschen Meisterschaft am 1. und 2. Juni in Chemnitz bestätigen." red SC Kemmern: Greta Hummel, Mia Schuster, Mia Ruppert, Emma Rettinger, Leni Müller, Leni Schwank, Lilly May, Aylin Wagner, Leni Ratschker, Emma Schwinn, Anna-Lea Schramm, Annalena Sonntag