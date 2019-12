Keltische Klänge

Zu einem stimmungsvollen Konzert in der Spitalkirche lädt der Harfinist Andy Lang am vierten Advent, 22. Dezember, um 20 Uhr ein. Lang präsentiert sein "Celtic Christmas Concert" heuer mit der virtuosen Geigerin Monika Romanovska. Mit ihrer punktgenauen Performance setzt sie musikalische Sahnehäubchen auf die bewegenden Carols und Lieder der grünen Insel. Karten gibt es in der Buchhandlung Friedrich. Foto: privat