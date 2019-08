Keltersaison beginnt am 31. August

Beim Obst- und Gartenbauverein Mainroth und Umgebung beginnt am Samstag, 31. August, die Keltersaison. An diesem Tag kommt auch das Saftmobil des Landkreises Lichtenfels nach Rothwind, um den Saft des angelieferten Obstes unmittelbar nach dem Pressen gleich zu erhitzen und entweder in Fünf- oder Zehn-Liter-Bags abzufüllen. Interessenten können unter Angabe der voraussichtlichen Mengen in Zentnern ab Montag, 24. August, unter der Telefonnummer 09229/421 mit Kelterwart Edgar Müller einen Termin vereinbaren.

Die weiteren Termine zum Keltern und zum Abfüllen mit dem Saftmobil sind am 13. und 26. September sowie am 2., 16., und 23. Oktober. Auch hier nimmt Kelterwart Edgar Müller Anmeldungen entgegen. red