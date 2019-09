Der Obst- und Garbenbauverein Schottenstein lädt am Sonntag zum Kelterfest ein. Am Haus der Bäuerin werden ab 11.30 Uhr selbst gemachter Apfelsaft, Apfelrauscher sowie Apfelwein ausgeschenkt. Ab 13 Uhr können in einem Privat-Garten in Schottenstein 300 Fuchsien-Sorten besichtigt werden. red